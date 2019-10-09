Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк заявил, что на украинского лидера Владимира Зеленского негативно влияют некоторые люди из его окружения.

«Я считаю, что на данный момент на него есть деструктивное влияние определенных людей», — сказал он.

По мнению Данилюка, окружение Зеленского «ведет его не туда». Он предположил, что выводы будут сделаны и это усилит позицию президента Украины в будущем.

Напомним, Данилюка уволили с поста секретаря СНБО в конце сентября. По его словам, ему предлагали должности посла в США или Великобритании.