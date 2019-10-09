Отношения с РФ остаются одним из приоритетов политики Казахстана, заявили в МИД

Отношения с РФ остаются одним из приоритетов политики Казахстана, заявил глава МИД республики Мухтар Тлеуберди на встрече с российским министром Сергеем Лавровым.

По словам главы казахстанского МИД, власти Казахстана и народ республики высоко ценят уровень отношений с Россией. Мухтар Тлеуберди отметил, что между Казахстаном и Россией практически нет неразрешимых проблем и тем, на которые нельзя говорить. По мнению министра Казахстана, все существующие вопросы находят решения, учитывая интересы обеих стран.

Встреча Главы МИД Сергея Лаврова и его коллеги Мухтара Тлеуберди проходит в столице Казахстана Нур-Султане. В ходе переговоров планируется обсудить вопросы сотрудничества между странами, а также планы на 2020 год и обмен мнениями на тему мировой повестки. Мухтар Тлеуберди занял должность министра иностранных дел Казахстана в конце сентября 2019 года.