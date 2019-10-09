Москвичей в среду ждет дождь и пасмурная погода

Москвичей ждет дождь и пасмурная погода в среду, 9 октября. Как сообщает центр погоды «Фобос», температура воздуха достигнет отметки в +7 градусов.

На Московскую область надвигается теплый фронт с запада, в среду столицу ждут дожди и облачная погода, передают РИА Новости. В области может потеплеть до +8 градусов. При этом атмосферное давление снизится на несколько единиц ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер местами достигнет десяти метров в секунду.

Ранее специалисты Гидометцентра спрогнозировали наступление глубокой осени в Москве не этой неделе.