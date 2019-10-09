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8:39   9 Октября 2019
Россия

Москвичей в среду ждет дождь и пасмурная погода

Москвичей в среду ждет дождь и пасмурная погода

Москвичей ждет дождь и пасмурная погода в среду, 9 октября. Как сообщает центр погоды «Фобос», температура воздуха достигнет отметки в +7 градусов. 

На Московскую область надвигается теплый фронт с запада, в среду столицу ждут дожди и облачная погода, передают РИА Новости. В области может потеплеть до +8 градусов. При этом атмосферное давление снизится на несколько единиц ниже нормы и составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер местами достигнет десяти метров в секунду. 

Ранее специалисты Гидометцентра спрогнозировали наступление глубокой осени в Москве не этой неделе. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#москва #россия #общество #погода

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