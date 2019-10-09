Пользователи Instagram пожаловались на проблемы в работе приложения. Как сообщает сайт Downdetector, отслеживающий сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, проблемы возникли у жителей ряда стран.

В частности, о сбоях сообщили жители Германии, Франции, США, Британии, Польши и других стран. Сбой произошел примерно в половину шестого утра по московскому времени. Пользователи Instagram говорят, что у них появились проблемы с лентой новостей, кто-то не может просматривать истории, у некоторых возникают неполадки при размещении фотографий. С чем связан сбой, пока не сообщается.

Накануне стало известно, что Instagram в скором времени ликвидирует раздел «Подписки», в котором можно было отследить, что лайкают друзья. В ближайшую неделю этот раздел уберут у всех пользователей соцсети.