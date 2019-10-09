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8:11   9 Октября 2019
Россия

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в офисах зимой

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру воздуха в офисах зимой

Роспотребнадзор назвал оптимальную температуру в помещении зимой. На сайте ведомства размещены советы, которые помогут избежать проблем со здоровьем из-за перегрева или переохлаждений. 

Так, в холодное время года допустимая температура воздуха колеблется на отметках 18-24 градуса, а в жару — 20-28 градусов тепла. При этом если в помещении слишком жарко, у людей снижается работоспособность, они быстрее устают и работать хочется меньше. Кроме того, при слишком высокой температуре появляется дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и растет риск заболевания простудой, так как организм перегревается. 

Холод в помещении тоже противопоказан для сотрудников, так как может способствовать переохлаждению и усугубить некоторые хронические болезни. Низкая влажность в помещениях высушивает кожу и слизистые, а высокая влажность и высокая температура воздуха еще и ухудшают общее состояние человека. 

В ведомстве рассказали, как поддерживать оптимальную температуру воздуха в помещениях: зимой не стоит открывать окна и форточки в подъездах, а в помещениях не нужно убирать вентиляционные короба. В квартирах специалисты не советуют убирать полотенцесушители в ванных комнатах, а также напоминают, что самостоятельное наращивание батарей и объединение жилых помещений с лоджиями запрещено. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #роспотребнадзор #общество

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