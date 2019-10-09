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 Северная Корея поддерживает политику Путина по защите российского суверенитета

Северная Корея поддерживает политику Путина по защите российского суверенитета
7:51   9 Октября 2019
Весь мир

Северная Корея поддерживает политику Путина по защите российского суверенитета

Северная Корея поддерживает политику Путина по защите российского суверенитета

Руководство Северной Кореи поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, нацеленную на защиту национальных интересов и суверенитета. Об этом сообщил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Цой Рен Хэ.

ТАСС сообщает, что председатель ВНС КНДР встретился руководителями российских СМИ, находящимися в Пхеньяне с рабочим визитом.

Цой Рен Хэ заявил, что руководство КНДР полностью поддерживает и разделяет политику российского лидера по защите российского суверенитета. Также он отметил, что руководство Северной Кореи уверено, что Россия успешно справится со всеми вызовами, препятствующими развитию страны.

Председатель президиума ВНС КНДР подчеркнул, что в Пхеньяне уверены, что Россия успешно преодолеет все вызовы извне и построит мощную державу.

Месяц назад сообщалось, что президент РФ Владимир Путин прислал Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму к дню образования КНДР.

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Автор: Олег Королев
#россия #путин #северная корея

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