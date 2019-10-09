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7:16   9 Октября 2019
Весь мир

Первая поездка японских туристов на Курилы перенесена

Первая поездка японских туристов на Курилы перенесена

Первая поездка туристов из Японии на Курилы, которая запланирована на 11-16 октября, будет перенесена. Об этом сообщил РИА «Ноовсти» сотрудник японского генконсульства на Сахалине Ясухико Симидзу.

По его словам, пилотный тур на южные Курильские острова для японских туристов переносится на более поздний срок. Предположительно, он состоится в конце октября или начале ноября.

Группа японских туристов и чиновников в составе полусотни человек в течение шести дней должна была посетить острова Итуруп и Кунашир. Делегация планировала в пятницу на теплоходе «Этопирика» прибыть в Южно-Курильск из порта Немуро на Хоккайдо и вернуться домой после пятидневной экскурсии.

Администрация Южно-Курильского района планировала для первой группы японских туристов традиционную программу пребывания, рассказал мэр Вячеслав Власенко.

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Автор: Олег Королев
#япония #курилы

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