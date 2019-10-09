Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

Турция перебросила военную технику к границе Сирии. Видеозаписи с передислокацией турецких войск опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и RT.

На одном из роликов запечатлены бронетранспортеры M113 и танки M60.

На других видео показана военная колонна из 130 автомобилей, запримеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях от сирийской границы. На кадрах видны различные бронемашины, армейские грузовики и артиллерия.

Zırhlı araç yüklü tırlar ile askeri araçlardan oluşan yaklaşık 130 araçlık konvoyun Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine girişi sırasında vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu https://t.co/1P9rAV1nAO pic.twitter.com/R6dhPPS3rT — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) October 8, 2019

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии может быть принято в ближайшие дни. Вскоре американский лидер Дональд Трамп заявил, что экономика Турции будет разрушена, если Анкара выйдет за рамки дозволенного.