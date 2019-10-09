Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

 Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

 Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ
6:47   9 Октября 2019
Весь мир

Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

Турция перебросила военную технику к границе Сирии. Видеозаписи с передислокацией турецких войск опубликовали агентства Anadolu, Ruptly и RT.

На одном из роликов запечатлены бронетранспортеры M113 и танки M60.

На других видео показана военная колонна из 130 автомобилей, запримеченная при въезде в город Акчакале в провинции Шанлыурфа, который находится всего в нескольких сотнях от сирийской границы. На кадрах видны различные бронемашины, армейские грузовики и артиллерия.

В начале октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что решение о турецкой операции на севере Сирии может быть принято в ближайшие дни. Вскоре американский лидер Дональд Трамп заявил, что экономика Турции будет разрушена, если Анкара выйдет за рамки дозволенного.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#сирия #турция #курды

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...