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Турецкая бронетехника замечена на границе с Сирией

 Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ
6:10   9 Октября 2019
Весь мир

Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью «Известиям» заявил, что перенос первого комитета Генассамблеи и Комиссии ООН по разоружению за пределы США в следующем году может быть осуществим.

Вершинин подчеркнул, что перенос реален, однако решение принимается Генассамблеей. Он отметил, что Вашингтон не в первый раз попирает то, что он должна делать по уставу Всемирной организации и соглашению о расположении центральных органов организации на  американской территории.

Он напомнил, что Россия этот вопрос ставит уже на протяжении многих лет. В частности, с 2004 года в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН.

Также дипломат подчеркнул, что российская сторона критически оценила невыдачу американских виз делегатам РФ, она осудила и откровенно сказала об этом публично и в тех контактах, которые имел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке.

Вершинин заявил, что в этой связи появилось предложение о переносе работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США. Он отметил, что площадки для этого есть: существуют филиалы Всемирной организации в Женеве и Вене.

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Автор: Олег Королев
#сша #генассамблея оон

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