Перенос нескольких комитетов ГА ООН из США может быть осуществим, заявил замглавы МИД РФ

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью «Известиям» заявил, что перенос первого комитета Генассамблеи и Комиссии ООН по разоружению за пределы США в следующем году может быть осуществим.

Вершинин подчеркнул, что перенос реален, однако решение принимается Генассамблеей. Он отметил, что Вашингтон не в первый раз попирает то, что он должна делать по уставу Всемирной организации и соглашению о расположении центральных органов организации на американской территории.

Он напомнил, что Россия этот вопрос ставит уже на протяжении многих лет. В частности, с 2004 года в специальном Комитете по сношениям со страной пребывания ООН.

Также дипломат подчеркнул, что российская сторона критически оценила невыдачу американских виз делегатам РФ, она осудила и откровенно сказала об этом публично и в тех контактах, которые имел министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Нью-Йорке.

Вершинин заявил, что в этой связи появилось предложение о переносе работы Первого комитета и Комиссии ООН по разоружению за пределы США. Он отметил, что площадки для этого есть: существуют филиалы Всемирной организации в Женеве и Вене.