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5:44   9 Октября 2019
Весь мир

Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

Сентябрь текущего года побил рекорд тепла для среднего показателя этого месяца во всем мире. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, данные как Гитрометцентра, так и европейской системы метеонаблюдений Copernicus подтверждают, что минувший сентябрь был самым теплым за всю историю наблюдений.

Ранее Copernicus сообщал, что глобальная температура сентября была на 0,57 градуса выше, чем за период 1981-2010 года. При этом температура соответствовала температуре предыдущего рекорда, достигнутого в 2016 году.

Темературы ниже средних показателей наблюдались в Норвегии, Швеции, а также на Дальнем Востоке. Значительно превышающие норму температуры были зафиксированы в части Арктики, на монгольском плато, а также в центральной и восточной Америке. Показатели ниже средних наблюдались в части Антарктиды и на юго-западе РФ.

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Автор: Олег Королев
#погода #вильфанд

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