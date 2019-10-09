Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

 Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

Сентябрь стал самым теплым в мире за всю историю наблюдений, сообщил Вильфанд

 Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу
5:15   9 Октября 2019
Весь мир

Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила Белый дом о том, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента будет расцениваться как препятствие расследованию.

Ранее сообщалось, что администрация президента США расценивает процесс импичмента Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, о чем было сообщено в письме конгрессменам.

В заявлении Пелоси говорится, что она предупреждает Белый дом о том, что продолжающиеся «усилия по сокрытию правды» от американцев свидетельствует о злоупотреблении президентом властью и будут расцениваться как еще одно свидетельство воспрепятствования расследованию.

Письме, подписанное юристом Белого дома,  в котором содержится юридическое обоснование отказа от сотрудничества с палатой, спикер назвала «в корне неверным».

 Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности», - заявила она.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...