Пелоси ответила на отказ Белого дома давать показания конгрессу

Спикер палаты палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила Белый дом о том, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента будет расцениваться как препятствие расследованию.

Ранее сообщалось, что администрация президента США расценивает процесс импичмента Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании, о чем было сообщено в письме конгрессменам.

В заявлении Пелоси говорится, что она предупреждает Белый дом о том, что продолжающиеся «усилия по сокрытию правды» от американцев свидетельствует о злоупотреблении президентом властью и будут расцениваться как еще одно свидетельство воспрепятствования расследованию.

Письме, подписанное юристом Белого дома, в котором содержится юридическое обоснование отказа от сотрудничества с палатой, спикер назвала «в корне неверным».

Господин президент, вы не над законом. И вы будете привлечены к ответственности», - заявила она.