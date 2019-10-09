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4:30   9 Октября 2019
Весь мир

Антонов диалог по Венесуэле с Абрамсом конструктивным

Антонов диалог по Венесуэле с Абрамсом конструктивным

Российский посол в США Анатолий Антонов отметил конструктивнось диалога по Венесуэле со спецпредставителем США Эллиотом Абрамсом.

Антонов, выступая в Миддлберийском институте международных исследований в штате Вермонт, заявил, что у них с американским спецпредсавителем по Венесуэле Эллиотом Абрамсом наблюдается конструктивный диалог. Об этом он упомянул, отмечая положительные стороны в контактах представителей двух стран.

Двадцать первого января в Венесуэле начались массовые манифестации, которые начались после инаугурации президента Николаса Мадуро. Глава подконтрольной оппозиции Нацассамблеи Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран, в том числе США, заявили о его признании. Сам Мадуро назвал спикера парламента американской марионеткой. Россия, КНР, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро в качестве легитимного президента.

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Автор: Олег Королев

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