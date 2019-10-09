Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил Антонов

Россия не позволит другим странам втягивать себя в новую гонку вооружений, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов выступил в Миддлберийском институте международных исследований, расположенном в северном штате Вермонт.

Он заявил, что Москва никому не позволит втянуть ее в гонку вооружений, однако она найдет способы защитить Россию.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «огромное число» нового оружия, которое «никто не может даже себе представить».

Поже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве не хотят нового витка гонки вооружений. При этом он отметил, что в России внимательно следят за действиями США в этой сфере.