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Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил Антонов

Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил Антонов

 Россия способна выжить и без СНВ-3, заявил посол РФ в США

Россия способна выжить и без СНВ-3, заявил посол РФ в США
4:00   9 Октября 2019
Весь мир

Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил Антонов

Россия никому не позволит втянуть себя в гонку вооружений, заявил Антонов

Россия не позволит другим странам втягивать себя в новую гонку вооружений, заявил российский посол в США Анатолий Антонов.

Антонов выступил в Миддлберийском институте международных исследований, расположенном в северном штате Вермонт.

Он заявил, что Москва никому не позволит втянуть ее в гонку вооружений, однако она найдет способы защитить Россию.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США разрабатывают «огромное число» нового оружия, которое «никто не может даже себе представить».

Поже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Москве не хотят нового витка гонки вооружений. При этом он отметил, что в России внимательно следят за действиями США в этой сфере.

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Автор: Олег Королев
#кремль #антонов

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