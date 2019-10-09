Россия способна выжить и без СНВ-3, заявил посол РФ в США

Россия, будучи ответственной и предсказуемой страной, выживет без СНВ-3. Об этом заявил в среду посол в РФ в США Анатолий Антонов.

В ходе выступления в Миддлберийском институте международных исследований (находится в штате Вермонт) российский дипломат заявил, что Россия способна выжить без договора между США и РФ о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, поскольку является ответственной и предсказуемой страной.

Антонов подчеркнул, что Москва найдет ответ на любые попытки подорвать стратегическую стабильность между сторонами. При этом он отметил, что РФ готова обсуждать тему стратегических наступательных вооружений с привлечением других стран, в том числе, как об этом говорят США, с участием КНР.

Посол заявил, что Россия хотела бы видеть за столом любых переговоров также Великобританию и Францию.