Эквадор попросил ООН помочь в урегулировании ситуации с протестами

Эквадорские власти передали ООН обращение о готовности принять помощь в урегулировании ситуации в стране, связанной с продолжающимися беспорядками. Об этом сообщает МИД Эквадора.

Подчеркивается, что правительство присоединяется к призыву ООН, Епископальной конференции и других организаций, которые выступили за поиск консенсуса через мирный диалог. В связи с этим правительство Эквадора сообщило представителю ООН в Кито о своей готовности получить поддержку Всемирной организации, которая бы способствовала возвращению к социальному миру и взаимопониманию.

Ранее представительство ООН в Эквадоре заявило своей обеспокоенности эскалацией насилия во время протестов в последние дни. Дипломаты призвали всех участников процесса поддержать спокойствие и искать консенсус через диалог, который позволит «выстроить культуру мира». Представительство ООН выразило готовность помочь участника процесса в поиске договоренностей.