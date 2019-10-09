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3:32   9 Октября 2019
Весь мир

Эквадор попросил ООН помочь в урегулировании ситуации с протестами

Эквадор попросил ООН помочь в урегулировании ситуации с протестами

Эквадорские власти передали ООН обращение о готовности принять помощь в урегулировании ситуации в стране, связанной с продолжающимися беспорядками. Об этом сообщает МИД Эквадора.

Подчеркивается, что правительство присоединяется к призыву ООН, Епископальной конференции и других организаций, которые выступили за поиск консенсуса через мирный диалог. В связи с этим правительство Эквадора сообщило представителю ООН в Кито о своей готовности получить поддержку Всемирной организации, которая бы способствовала возвращению к социальному миру и взаимопониманию.

Ранее представительство ООН в Эквадоре заявило своей обеспокоенности эскалацией насилия во время протестов в последние дни. Дипломаты призвали всех участников процесса поддержать спокойствие и искать консенсус через диалог, который позволит «выстроить культуру мира». Представительство ООН выразило готовность помочь участника процесса в поиске договоренностей.

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Автор: Олег Королев
#оон #протесты #эквадор

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