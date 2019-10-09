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3:14   9 Октября 2019
Весь мир

Афганские силовики задержал одного из руководителей разведки «Талибана»*

Афганские силовики задержал одного из руководителей разведки «Талибана»*

Сотрудники афганистанского спецназа задержали главу разведки «Талибана»*. Об этом сообщают РИА «Новости», ссылаясь на пресс-секретаря губернатора провинции Газни.

Уточняется, что силовики задержали Муллу Нуруддина, который является главой разведки организации по району Вагаз.

Представителя талибов задержали в провинции Газни. Вместе с ним за террористическую деятельность был задержан его брат.

Подробности спецоперации не сообщаются.

Противостояние правительственных сил и боевиков из Талибана* идет в последние годы в Афганистане. Ранее движение захватило значительной частью в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности страны проводят операции по борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва автобуса с новобранцами в городе Джелалабад в понедельник погибли по меньшей мере десять человек. Ни одна из группировок, действующих в стране, не взяла ответственность за инцидент.

* -Талибеен - движение запрещено российским судом.

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Автор: Олег Королев
#афганистан #талибан

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