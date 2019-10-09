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2:36   9 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Тбилиси потерял в июле-августа текущего года около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, сообщила глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили.

Квривишвили в интервью телеканалу «Имеди» сообщила, что за первое полугодие доходы Грузии от туризма росли. Исходя из этого, в Тбилиси ожидали, что в третьем квартале будут «беспрецедентно высокие цифры». Однако, в июле потери туристической индустрии составили 57 миллионов долларов, в августа - 56 миллионов.

При этом она отметила, что в сентябре отмечается незначительный рост потока туристов. Однако, Квривишвили отметила, что это не устраивает руководство страны, поскольку в Грузии привыкли видеть рост туристического потока двухзначными цифрами.

Чиновник заявила, что в сентябре наблюдается сокращение турпотока из России на 20 процентов, что оказывает влияние на частный сектор, туриндустрию и бизнес.

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Автор: Олег Королев
#россия #туризм #грузия

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