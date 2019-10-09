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РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

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2:07   9 Октября 2019
Весь мир

РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

Россия сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности за текущий год, обнародованным Всемирным экономическим форумом.

Индекс измеряет готовность 141 страны к четвертой промышленной революции по 12 различным показателям. На первом месте в рейтинге оказался Сингапур, опережающий ряд других государств по многим направлениям. Вторую строчку занимает США, третью - Гонконг. Пятерку замыкают Нидерланды и Швейцария.

Россия сохранила 43 место в рейтинге, несмотря на улучшение ряда параментров. Общий счет поднялся с 65,6 до 66,7. Так, улучшилась ситуация с безопасностью, развитием инфраструктуры, макроэкономикой, инновацией и динамичностью бизнес-процессов.

Серьезного роста достигла Южно-Африканская Республика, которая поднялась сразу на семь пунктов. Саудовская Аравия поднялась на три позиции, Нидерланды - на 2, Гонконг - на 4.

Значительно ухудшила свои показатели Индия, которая опустилась в рейтинге на десять пунктов. Венесуэла также потеряла шесть пунктов, заняв 133 место в рейтинге.

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Автор: Олег Королев
#рейтинг #макроэкономика рф

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