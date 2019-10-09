Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы, имеющие большинство в палате представителей американского конгресса, не дают республиканцам участвовать в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, запреть участвовать республиканцам в расследовании является беспрецендентым. По его словам, это нарушает основы демократического процесса. Палата не дает меньшинству права делать в комитетах запросы, заявил чиновник.

Он также напомнил, что в ходе предыдущих процедур импичмента, проводимых в отношении Билла Клинтона и Ричарда Никсона, меньшинству в палате представителей США позволяли участвовать в расследовании на равных условиях.

Представитель Белого дома отметил, что лишение доступа к расследованию гарантирует, что расследование будет однобоким и односторонним.