Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

 Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме
«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

 «Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года
Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

Ущерб от запрета на рейсы в Россию оценили в Грузии

 Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности
РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

РФ сохранила 43-е место в Индексе глобальной конкурентоспособности

 Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме
1:54   9 Октября 2019
Весь мир

Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы, имеющие большинство в палате представителей американского конгресса, не дают республиканцам участвовать в расследовании, начатом в рамках процедуры импичмента американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

По его словам, запреть участвовать республиканцам в расследовании является беспрецендентым. По его словам, это нарушает основы демократического процесса. Палата не дает меньшинству права делать в комитетах запросы, заявил чиновник.

Он также напомнил, что в ходе предыдущих процедур импичмента, проводимых в отношении Билла Клинтона и Ричарда Никсона, меньшинству в палате представителей США позволяли участвовать в расследовании на равных условиях.

Представитель Белого дома отметил, что лишение доступа к расследованию гарантирует, что расследование будет однобоким и односторонним.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент #палата представителей сша

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...