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1:24   9 Октября 2019
Весь мир

Москва будет строже относиться к визовым запросам США , заявили в МИД РФ

Москва будет строже относиться к визовым запросам США , заявили в МИД РФ

Москва станет строже относиться к запросам Вашингтона на выдачу виз после того, как США не выдала визы части ехавшей на Генеральную ассамблею ООН российской делегации. Об этом сообщил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

В интервью известиям он заявил, что к визовым запросам американской стороны в России будут строже относиться, когда у нее возникает необходимость посещения РФ.

Отвечая на вопрос о симметричном ответе американской стороне, замминистра отметил, что речь идет о невыдаче виз по линии ООН, которые выдаются для посещения официальных мероприятий. По его мнению, в данном случае симметричного ответа быть не может.

Ранее США не выдали визы одной трети российской делегации, которая должна была участвовать в заседании Первого комитета Генассамблеи ООН. Представители ряда других делегаций также не смогли получить визы.

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Автор: Олег Королев
#сша #мид рф #визы

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