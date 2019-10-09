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 Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме

Демократы отстранили республиканцев от процедуры импичмента, заявили в Белом доме
1:11   9 Октября 2019
Весь мир

Администрация США заявила о незаконности импичмента Трампа

Администрация США заявила о незаконности импичмента Трампа

Белый дом считает процесс импичмента американскому лидеру Дональду Трампу незаконным и отказывается участвовать в расследовании палаты представителей, сообщает пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм.

Отмечается, что от лица Трампа его юридический консультант Пэт Чиполлоне направил письмо спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси и руководителям комитетов Шиффу, Энгелу и Каммингсу. Письмо демонстрирует, что расследование демократов лишено каких-либо конституционных оснований и даже видимости честного подхода и элементарного соблюдения гарантий судопроизводства.

Гришэм подчеркнула, что в процессе импичмента сенаторы нарушают гражданские свободы американцев и принцип разделения властей, угрожают представителям исполнительной власти за отстаивание своих конституционных прав и прерогатив.

В Белом доме заявили, что все обозначенное нарушает конституцию, принцип верховенства права и противоречит предыдущим юридическим прецендентам. Представитель администрации США заявила, что от исполнительной власти не стоит ждать участия в этом «политическом театре».

Гришэм при этом отметила, что расследование проводится только по политическим причинам.

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Автор: Олег Королев
#трамп #импичмент

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