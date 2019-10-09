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0:47   9 Октября 2019
Россия

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

«Протон-М» с двумя иностранными спутниками отправится в полет с Байконура

Российская ракета-носитель «Протон-М» будет запущена в среду с Байконура вместе с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим аппаратом Mission Extension Vehicle-1 на борту.

Данный запуск станет для российской космонавтики девятнадцатый по счету за год и четвертый для «Протона-М».

На сайте Роскосмоса отмечается, что старт ракеты «Протон-М» с двухсотой площадки космодрома намечен на 13:18 мск. Ожидается, что через десять минут после старта разгонный блок «Бриз-М» с двумя спутникам отделится от третьей ступени ракеты на околоорбитальной траектории.

Отмечается, что в дальнейшем космические аппараты на целевые орбиты будут выведены с помощью пяти включений двигателяи «Бриз-М». Европейский спутник отделится в 4:54 мск,  Mission Extension Vehicle-1 - в 5:12.

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Автор: Олег Королев
#байконур #протон-м

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