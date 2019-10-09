Парламент Великобритании завершил долгую сессию в своей истории

Британский парламент вечером во вторник завершил самую длинную сессию в своей истории.

Текущая сессия начала свою работу 21 июня 2017 года и шла 839 дней.

Традиционно, новую сессию откроет королева Елизавета II, которая закроет прошлую заключительной речью. Тронной речи обычно предшествует многодневный перерыв, который необходим для логистической подготовки. Парламент отправлен на каникулы до 14 октября.

Обычно, текст речи королевы пишет правительство: в речи рассматриваются приоритеты кабмина на ближайший год. Вероятно, на этот раз центральной темой станет Brexit - ожидается, что Великобритания покинет объединение 31 октября.

Британский премьер Борис Джонсон накануне уже просил королоеву о приостановке работы парламента, но на более длительный срок. Оппозиционные парламентарии усмотрели в этом стремление отстранить парламент от участия в принятии решений по Brexit.