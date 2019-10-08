Семь стран Латинской Америки поддержали президента Эквадора

Правительства семи стран Латинской Америки выразили свою поддержку действиям президента Эквадора Ленина Морено в связи с продолжающимися на территории государства протестными акциями. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил МИД Колумбии.

По информации ведомства, правительства Колумбии, Перу, Аргентины, Гватемалы, Бразилии, Парагвая и Сальвадора решительно осуждают попытки дестабилизировать ситуацию в Эквадоре. Также эти страны поддерживают меры, принимаемые руководством страны, для сохранения порядка в государстве.