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 Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения

Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

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Семь стран Латинской Америки поддержали президента Эквадора

Семь стран Латинской Америки поддержали президента Эквадора

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22:36   8 Октября 2019
Весь мир

Семь стран Латинской Америки поддержали президента Эквадора

Семь стран Латинской Америки поддержали президента Эквадора

Правительства семи стран Латинской Америки выразили свою поддержку действиям президента Эквадора Ленина Морено в связи с продолжающимися на территории государства протестными акциями. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщил МИД Колумбии.

По информации ведомства, правительства Колумбии, Перу, Аргентины, Гватемалы, Бразилии, Парагвая и Сальвадора решительно осуждают попытки дестабилизировать ситуацию в Эквадоре. Также эти страны поддерживают меры, принимаемые руководством страны, для сохранения порядка в государстве.

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Автор: Алла Ларионова
#протесты #эквадор #латинская америка

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