Председатель Европарламента готов согласиться на новую отсрочку Brexit

Европейский парламент (ЕП) готов согласиться на новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава ЕС, если на то будет нужна веская причина и запрос от официального Лондона. Соответствующее заявление сделал председатель ЕП Давид Сассоли, которое было распространено во вторник, 8 октября, в Брюсселе по результатам его встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель», — заметил Сассоли.

Также глава ЕП отметил, что не ему комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Британии. При этом после встречи на Даунинг-стрит Сассоли заявил, что по переговорам по Brexit нет прогресса. Об этом сообщали британские СМИ.