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 Председатель Европарламента готов согласиться на новую отсрочку Brexit

Председатель Европарламента готов согласиться на новую отсрочку Brexit
22:18   8 Октября 2019
Весь мир

Председатель Европарламента готов согласиться на новую отсрочку Brexit

Председатель Европарламента готов согласиться на новую отсрочку Brexit

Европейский парламент (ЕП) готов согласиться на новую отсрочку даты выхода Великобритании из состава ЕС, если на то будет нужна веская причина и запрос от официального Лондона. Соответствующее заявление сделал председатель ЕП Давид Сассоли, которое было распространено во вторник, 8 октября, в Брюсселе по результатам его встречи с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

«Что касается отсрочки, то Европарламент открыт для такой возможности, если для этого есть веская причина или цель», — заметил Сассоли.

Также глава ЕП отметил, что не ему комментировать политические споры или правовые вопросы, которые обсуждаются в Британии. При этом после встречи на Даунинг-стрит Сассоли заявил, что по переговорам по Brexit нет прогресса. Об этом сообщали британские СМИ.

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Автор: Алла Ларионова
#ес #brexit #европарламент #британия

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