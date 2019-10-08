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21:26   8 Октября 2019
Весь мир

Тунису грозит волна экстремизма без нового правительства

Тунису грозит волна экстремизма без нового правительства

Выборы в парламент Туниса прошли 6 октября. Результаты объявят 9 октября, но данные опросов  позволяют сделать предположение о том, кто победил в голосовании. Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в беседе с ФАН выразил мнение, что, если формирование правительства в стране затянется, возможен всплеск экстремизма.

По данным опроса общественного мнения «Сигма», вперед вырвалась консервативная происламская партия «Ан-Нахда» (17%). За ней следует недавно образованная партия «Сердце Туниса» с 15,6% голосов. Ее возглавляет кандидат в президенты Набиль Каруи, который сейчас сидит в тюрьме по обвинению в коррупции. Явка составила 41,3%.

Ни одна из партий не набрала нужного для  формирования правящей коалиции количества голосов. При этом лидирующие на выборах партии не намерены объединяться. Возможно, страну ожидает парламентский раскол, который может усилит нестабильность в Тунисе в плане безопасности.

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в беседе с изданием отметил, что не видит перспективы для ухудшения ситуации в стране. Специалист особо отметил интерес граждан к состоявшимся выборам, подчеркнув, что явка 41,3% — высокая для африканской страны.

Тунису грозит волна экстремизма без нового правительства

Собеседник ФАН считает, что террористическая угроза в Тунисе не выше, чем в среднем по региону, но политическая ситуация сейчас сложилась непростая.

Арабист-востоковед убежден: партиям удаться сформировать парламентскую коалицию. При этом эксперт признал, что, если ситуация с расколом в парламенте затянется, это может привести к волне экстремизма в стране.

Он напомнил, что Тунис был основным поставщиком добровольцев, вступивших в террористическую группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ).

 «Если политическая ситуация – разброд и отсутствие договоренностей – затянется, то это может вызвать в том числе всплеск экстремистской активности на территории страны», – резюмировал арабист-востоковед.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #африка #тунис

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