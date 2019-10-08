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20:49   8 Октября 2019
Россия

Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения

Путин распорядился утвердить принципы модернизации здравоохранения

Российский лидер Владимир Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 8 октября.

Срок — 9 октября, говорится в документе.

Глава государства также поручил Кабинету министров обеспечить внесение в Трудовой кодекс РФ изменений, которые направленны на наделение правительства полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда.

Доклад необходимо представить до 31 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #медицина

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