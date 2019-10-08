Российский лидер Владимир Путин поручил правительству утвердить принципы модернизации первичного звена здравоохранения. Указ опубликован на сайте Кремля во вторник, 8 октября.

Срок — 9 октября, говорится в документе.

Глава государства также поручил Кабинету министров обеспечить внесение в Трудовой кодекс РФ изменений, которые направленны на наделение правительства полномочиями по установлению требований к отраслевым системам оплаты труда.

Доклад необходимо представить до 31 декабря.