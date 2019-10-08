«Конкорд» требует от властей США прекратить дело о вмешательстве в выборы 2016 года

Адвокат Эрик Дюбелье, представляющий в суде США интересы компании «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», которой владеет петербургский предприниматель Евгений Пригожин, подал ходатайство о прекращении дела о вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает ФАН.

В ходатайстве, состоящем из обоснований о необходимости прекращения дела в соответствии с американским законодательством, главным тезисом является отсутствие состава преступления в деятельности компании.

Команда американского спецпрокурора Роберта Мюллера за два года расследования не смогла предоставить каких-либо доказательств, которые бы подтверждали пресловутое вмешательство, после чего он отправился в отставку. При этом до сих пор никто не смог внятно объяснить, в чем заключаются обвинения против российских юридических и физических лиц, несмотря на ходатайство адвокатов. Прокуратура Соединенных Штатов также до сих пор не передала полный объем якобы имеющихся доказательств, на основании которых и предъявляли обвинение в «сговоре против США».

Ранее сообщалось, что защите «Конкорда» удалось получить доступ к части материалов, которые уже считаются неконфиденциальными, но немалая часть документов все еще засекречена. Дюбелье отметил, что его команда потратила год на ознакомление с несколькими миллионами документов, но до сих этот процесс не завершился из-за ограничительных законов и процедур в США.

Компанию американские прокуроры обвиняют по статье 371 19-й главы первой части 18-го раздела Уголовного кодекса США. Обвинение считает, что российские физические и юридические лица якобы вступили в сговор для обмана американского государства, влияющий на выполнение функций властями США. Однако при этом обязательный для данного обвинения преступный умысел до сих пор доказан не был.

Важно, что в законодательстве США вовсе не прописано такое понятие и статья, как вмешательство в выборы, по которой возможных нарушителей правомерно было бы привлекать к ответственности. Именно по этой причине россиянам вменяется именно сговор, дабы американским прокурорам не пришлось было доказывать наличие преступления.

Кроме того, выяснилось, что американское законодательство также не предусматривает уголовного наказания по вменяемым россиянам обвинениям в спонсировании «политических высказываний» в соцсетях. Речь идет о публикации политической рекламы в Facebook, на которую, по данным некоторых источников, расходовали 2 500 долларов США.

Одним из оснований для обвинения является отсутствие регистрации «Конкорда» в качестве иностранного агента. Такая мера по закону необходима, если на политическую рекламу тратится более 250. Однако 13 граждан России и три компании потратили в среднем по 166 долларов США. В результате попытка прокуратуры доказать незаконное финансирование политической рекламы не может рассматриваться судом, так как попросту не является преступлением по законам США.

Разбирательство в отношении граждан и компаний из РФ стартовало в рамках расследования связей президента США Дональда Трампа с Москвой. Спецпрокурор Мюллер изначально задался целью доказать факт сговора, однако, потратив два года и десятки миллионов долларов из карманов обычных американских налогоплательщиков. Итак, он представил итоговый доклад, в котором заключил, что основания заявлять о сотрудничестве Трампа с Россией отсутствуют вовсе, а российское вмешательство «было» и это доказательств в принципе не требует.

Адвокаты компании «Конкорд» неоднократно подавали ходатайства о необоснованности обвинений, ограничении доступа к материалам дела и нарушении юридических норм со стороны команды Мюллера.

Ходатайство, поданное 8 октября, является одним из основополагающих в деле США против «Конкорда», и от результатов его рассмотрения зависит дальнейший ход дела. В случае очередного отказа судьи в рассмотрении аргументов защиты это покажет степень «справедливости» американского суда и снова подтвердит, что дело является сугубо политическим.

Вместо ничем не подкрепленных обвинений и создания препятствий для защиты «Конкорда» Вашингтону следовало бы обратить внимание на безопасность своих социальных сетей. Если допустить факт размещения платной политической рекламы в Facebook, логично привлекать к ответственности администрацию соцсети, которая такой момент допустила. Ведь проверка рекламы на соответствие закону является прямой обязанностью команды Марка Цукерберга.

Сейчас же действия прокуратуры США по обвинению россиян выглядят как защита Facebook от обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года, так как фактически именно на основании данных о распространении политических материалов по алгоритмам социальной сети и выдвигались обвинения «Конкорду».

Отдельно следует подчеркнуть, что для иностранных обвиняемых в США является необходимостью для прокуратуры доказать, что обвиняемые знали, какой закон они нарушали, и делали это осознанно.

Учитывая американские внутриполитические перипетии, можно предположить, что россияне и компании, среди которых «Конкорд», стали заложниками политической борьбы между демократической и республиканской партиями. Это вполне объясняет то, что прокуратура США не предоставляет доказательств, выдвигает обвинения по несуществующей статье законов и отказывается уточнять обвинения, обозначая всю ситуацию броским словом «сговор».