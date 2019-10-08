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20:36   8 Октября 2019
Россия

Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Красноярский четвероклассник Прохор Ильиных, желание которого быть похожим на кумира Златана Ибрагимовича не одобрили учителя, рассказал о впечатлениях после посещения стадиона «Локомотив» в Москве.

Прохор в беседе с «360» признался, что никогда не думал, что сможет встретиться с нападающим петербургского «Зенита» и капитаном сборной России Артемом Дзюбой и главным тренером сборной Станиславом Черчесовым.

«Дзюба крутой. Руку мне пожал. Черчесова видел. Они мои кумиры», — поделился мальчик.

Он отметил, что не чувствует себя звездой и не ждет бурной реакции от одноклассников. Хотя добавил, что общается с ребятами хорошо.

Больше всего Прохор оценил матч ЦСКА — «Краснодар» и решил, что станет футболистом. Потому что этот вид спорта ему нравится, как и прическа Ибрагимовича.

Скандал из-за стрижки Прохора вызвал широкий общественный резонанс после того, как директор и завуч школы № 4 в Соновоборске назвали прическу вызывающей и пытались перевести мальчика на домашнее обучение.

В конфликт вмешались СМИ, а также известные футбольные люди в России. Министр образования Красноярского края лично извинился перед родителями школьника.

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Автор: Арсений Аскольский
#ибрагимович #локомотив #прическа

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