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Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

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20:03   8 Октября 2019
Весь мир

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

Российский лидер Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ситуацию на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во вторник, 8 октября.

Представитель Кремля отметил, что поводом стало обострение обстановки в арабской республике. Участники совещания также поговорили о начале работы конституционного комитета Сирии и затронули внутрисирийские вопросы.

«На данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию», — уточнил Песков.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата против курдов может быть принято в ближайшие дни. США отказались участвовать в операции и заявили, что отведут войска от района возможных военных действий.

Трамп пообещал полностью разрушить экономику Турции, если Анкара позволит себе в Сирии то, что он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет недопустимым. Ранее он заявил о намерении выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии.

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Автор: Арсений Аскольский
#сирия #совбез рф

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