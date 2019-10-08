Россия прикроет Турцию рублем ради многополярного мира

Соглашение России и Турции о расчетах в платежах национальных валютах, а также о межбанковском сотрудничестве поможет Анкаре частично снизить зависимость от доллара в условиях санкций США. Такое мнение в комментарии «Политике Сегодня» выразил доцент кафедры финансовых рынков РАНХиГС Сергей Хестанов.

Впрочем, если Вашингтон всерьез возьмется за экономические рычаги давления на Анкару, соглашение с Москвой не станет панацеей. Объемы российско-турецкой торговли пока не достигли внушительных оборотов в контексте мирового рынка, отмечает эксперт.

«Если дойдет до каких-то серьезных санкций, то эта мера окажет совершенно незначительное воздействие», — оценил последствия негативного для Турции экономического сценария Хестанов.

Что касается выгоды от упомянутого соглашения для России, которая поставляет Турции энергоносители, то в торговле с партнерами целесообразны «короткие» контакты. Лира пока не может похвастаться стабильностью.

«Застраховать эти риски можно, но это тоже стоит денег. — объясняет Хестанов. — Скорее всего, будут просто стараться делать контракты в нацвалютах не слишком длинными и смотреть, чтобы был более-менее баланс между нашими поставками в Турцию и поставками товаров на такую же сумму из Турции».

Резюмируя, эксперт подчеркнул, что Россия не занимается благотворительностью в отношении Турции, экономику которой накануне грозил уничтожить президент США Дональд Трамп из-за намерения провести военную операцию против сирийских курдов.

Хестанов отмечает, что Москва придерживается долгосрочной стратегии увеличивать платежи в национальной валюте. О заключенном соглашении, подразумевающем также подключение турецких банков к российскому аналогу SWIFT — системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС), ранее сообщил Минфин РФ.