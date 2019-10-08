Алибасов проиграл суд против производителя «Крота» и компании «Ашан»

Пресненский столичный суд отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю средства для очистки труб «Крот» — компании «АМС Медиа», а также к компании «Ашан».

Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 8 октября.

Напомним, в начале июня Алибасов выпил по ошибке«Крота» вместо сока и попал в больницу с тяжелейшим ожогом пищевода. Несколько дней он провел в медикаментозной коме. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю средства — компании «АМС Медиа» и к «Ашану».

Адвокат заявил, что в 85 миллионов Алибасов оценил моральный ущерб, а в 15 миллионов — сумму, потраченную на лечение и реабилитацию.