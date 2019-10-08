Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Западные эксперты на форуме Немцова расскажут «оппозиции», как раскачать ситуацию в РФ

Западные эксперты на форуме Немцова расскажут «оппозиции», как раскачать ситуацию в РФ
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

 Россия прикроет Турцию рублем ради многополярного мира

Россия прикроет Турцию рублем ради многополярного мира
Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Красноярский школьник с прической «под Ибрагимовича» рассказал о поездке в Москву

Западные эксперты на форуме Немцова расскажут «оппозиции», как раскачать ситуацию в РФ

Западные эксперты на форуме Немцова расскажут «оппозиции», как раскачать ситуацию в РФ
Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на северо-востоке Сирии

 Россия прикроет Турцию рублем ради многополярного мира

Россия прикроет Турцию рублем ради многополярного мира
19:24   8 Октября 2019
Россия

Алибасов проиграл суд против производителя «Крота» и компании «Ашан»

Алибасов проиграл суд против производителя «Крота» и компании «Ашан»

Пресненский столичный суд отказал в удовлетворении иска продюсера Бари Алибасова на 100 миллионов рублей к производителю средства для очистки труб «Крот» — компании «АМС Медиа», а также к компании «Ашан».

Об этом сообщили в пресс-службе суда во вторник, 8 октября.

Напомним, в начале июня Алибасов выпил по ошибке«Крота» вместо сока и попал в больницу с тяжелейшим ожогом пищевода. Несколько дней он провел в медикаментозной коме. Позже продюсер подал иск на 100 миллионов рублей к производителю средства — компании «АМС Медиа» и к «Ашану».

Адвокат заявил, что в 85 миллионов Алибасов оценил моральный ущерб, а в 15 миллионов — сумму, потраченную на лечение и реабилитацию.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#суд #алибасов #крот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...