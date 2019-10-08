МИД РФ не получал приглашение на конференцию «Эр-Рияд-3» по Сирии

Представители сирийской оппозиции готовятся к конференции «Эр-Рияд-3» для изменения состава Сирийской комиссии по переговорам (СКП). Об этом пишут арабские СМИ. Переговоры по организации мероприятия идут с прошлой недели, сообщает Al-Modon.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала News.ru, что Москва пока не получала приглашение на конференцию. По ее словам, отношение к конференции будет сформировано после того, как она перейдет в практическую плоскость. Сейчас дипведомство сосредоточено на работе по подготовке к созыву Конституционного комитета, отметила Захарова.

Представитель СКП Яхъя Аль-Ариди пояснил агентству, что сейчас речь идет о встрече оппозиционной конституционной комиссии и консультационного совета. Конференция состоится с 9 по 14 октября, в центре обсуждения будет мирный процесс и конституция Сирии.