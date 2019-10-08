Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению во внутренние дела РФ подготовит запрос в Следственный комитет РФ по фактам иностранного вмешательства в российские выборы. Об этом на заседании комиссии 8 октября заявила сенатор Людмила Бокова.

«У нас действительно есть материал, достаточный для запроса. — сказала сенатор. — Мы видим, что проявляются активные действия. Средства понятные. Это и методички, и интернет-пространства. Мы видим, что финансирование идет и понимаем, какие это объемы финансирования. Этому оценку тоже нужно давать. Мы видим, что организуются на нашей территории штабы, когда идет выборная кампания активизируются и запускают весь механизм в целом. В нашем запросе мы постараемся отразить все эти факты. Настало то время, когда им необходимо придать квалифицирующие признаки, исходя из законодательства Российской Федерации».

Поводом для запроса в правоохранительные органы стал ряд фактов, которые перечислил глава комиссии Андрей Климов. По словам сенатора, активно вмешивались в прошедшие выборы ряд западных СМИ, западные структуры, а также крупные интернет-ресурсы.

След США в подготовке московских беспорядков ранее нашло издание ФАН. По данным журналистов, активистов политического блогера Алексея Навального инструктировал глава бюро региональной безопасности (RSO) дипмиссии США в Москве Стивен Секстон, имеющий опыт организации протестов в Южной Корее.