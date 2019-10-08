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18:51   8 Октября 2019
Россия

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого Экономического форума Россия – Африка, который состоится в Сочи 23–24 октября на полях саммита Россия – Африка. Послание опубликовано на сайте Кремля во вторник, 8 октября.

Мероприятия станут самым масштабным событием в истории российско-африканских отношений. Путин отметил, что компании РФ готовы предложить африканским партнерам научно-технологические наработки и опыт модернизации инфраструктуры. Президент указал положительный опыт развития совместных проектов в самых разных сферах.

«Российско-африканские связи, которые традиционно носят дружественный характер, в последние годы заметно активизировались как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах», — говорится в телеграмме.

Путин уверен, что форум станет уникальной площадкой для обсуждения и принятия конструктивных решений, направленных на усиление взаимодействия России и Африки. Глава государства пожелал участникам мероприятия успешной работы и всего самого доброго.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #путин #африка

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