Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников первого Экономического форума Россия – Африка, который состоится в Сочи 23–24 октября на полях саммита Россия – Африка. Послание опубликовано на сайте Кремля во вторник, 8 октября.

Мероприятия станут самым масштабным событием в истории российско-африканских отношений. Путин отметил, что компании РФ готовы предложить африканским партнерам научно-технологические наработки и опыт модернизации инфраструктуры. Президент указал положительный опыт развития совместных проектов в самых разных сферах.

«Российско-африканские связи, которые традиционно носят дружественный характер, в последние годы заметно активизировались как на двустороннем уровне, так и в различных многосторонних форматах», — говорится в телеграмме.

Путин уверен, что форум станет уникальной площадкой для обсуждения и принятия конструктивных решений, направленных на усиление взаимодействия России и Африки. Глава государства пожелал участникам мероприятия успешной работы и всего самого доброго.