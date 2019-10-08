Западные эксперты на форуме Немцова расскажут «оппозиции», как раскачать ситуацию в РФ

В среду, 9 октября, в Польше стартует очередной ежегодный Форум Бориса Немцова. Главная тема встречи на это раз: «Стратегии против страха в России и за ее пределами». Именно этот надуманный страх Запад намерен использовать для вмешательства во внутреннюю политику России через лидеров якобы независимой оппозиции, пишет ФАН.

Основные дискуссии состоятся во второй день мероприятия, 10 октября. Выступить на площадках форума смогут более трех десятков спикеров со всего мира. При этом, не удивительно, что большинство из них какого-либо отношения к России не имеют. Однако именно они будут рассказывать собравшимся об «ужасах жизни» в чужой для них стране.

Так, тему «Управление посредством страха: куда движется Россия?» решил молодой политолог и аспирант Королевского колледжа Лондона Свен Герст. Столь большой багаж знаний о России, ее культуре, истории и национальных особенностях он приобрел всего за месяц прибывания в Санкт-Петербурге и теперь готов поделиться ими с собравшимися.

Оппонировать ему будет не менее «осведомленный» британский подданный Владимир Кара-Мурза, который большую часть своего времени проводит в кабинетах правительства США. Особенно усердно он пытается обелить самых агрессивных западных русофобов, а также помогает составлять списки для антироссийских санкций.

«Непримиримый враг России», «главный русофоб Америки» и прочее. Все это, разумеется, ложь. Маккейн никогда не был врагом России», — оправдывал скандального сенатора Кара-Мурза.

Компанию им составят журналист издания откровенно антироссийского толка «Газеты Выборча» и представитель британского Королевского института международных отношений.

Американский посол Даниэль Фрид намерен рассказать собравшимся о том, как Европе обезопасить себя от «агрессивной» России. Он также принимал участие в составлении санкционных списков, как и многие другие гости форума.

Маловероятно, что советы Фрида помогут снизить напряжение между Европой и РФ. Более того, усилиями именно таких иностранных деятелей в мире и насаждается тот самый страх перед Россией. Однажды «миротворец» даже предлагал ввести Западу санкции в отношении президента РФ Владимира Путина.

Также мероприятие почтит своим присутствием Владимир Милов. В списках он значится как экономист. Нигде не упоминается тот факт, что он является членом команды Алексея Навального, который также приехал в Варшаву. Однако примечательно то, что в оппозиционной среде Милов известен как параноидальный тиран, обвиняющий окружение в работе на ФСБ. Именно по этой причине ранее развалилась его партия «Демократический выбор». Член правления партии Игорь Драндин рассказывал, что за три года руководства от работы со взбалмошным политиком отказались почти все сторонники. Он требовал от соратников абсолютного подчинения. Слыша неповиновение, сразу начинал обвинять оппонента в продажности и работе на спецслужбы.

«Или ты ему лоялен на 100%, или ты предатель», — так описал Милова его зам Драндин.

Логично, что от данного спикера также не стоит ждать ничего конструктивного. Скорее, на форуме он закатит новый скандал, пытаясь разоблачить в собравшихся «агентов Кремля».

Организуя подобные форумы, Запад формирует информационную повестку для российских «оппозиционных» лидеров. По приезде домой последние начнут распространять «угрожающую» повестку варшавского форума уже среди своих подчиненных, которая призвана «раскачать» ситуацию в РФ.