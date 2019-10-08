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 Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу
18:26   8 Октября 2019
Весь мир

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО Йенс Столтенберг посетит Турцию в пятницу, 11 октября. Об этом сообщает пресс-служба Североатлантического альянса.

В сообщении указано, что генеральный секретарь проведет в Турции встречу с высшим руководством страны, президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Встреча состоится в Стамбуле», — отмечается в сообщении НАТО. 

Перед Турцией Столтенберг посетит Италию, его визит намечен на среду, 9 октября. На следующий день Йенс Столтенберг побывает в Греции. Таким образом генсек НАТО совершит плановые поездки по средиземноморским странам альянса. 

Ранее Турция заявила об окончании подготовки к военной операции в Сирии против курдов. Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные продолжат помогать курдам в Сирии и будут оказывать им помощь. Предстоящие действия Турции в САР американский лидер назвал бессмысленными. Курды выступают главными союзниками ведущей страны НАТО — США.

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Автор: Ольга Воскресенская
#нато #турция #политика #столтенберг #весь мир

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