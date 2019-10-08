Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Женщина в подмосковном Раменском родила на трибунах во время соревнований по гимнастике. Она была во дворце спорта «Борисоглебский», где болела за дочку, которая выступала с программой.

Малышка, которую назвали Вера, появилась на свет под гимн России. Новорожденная жива и здорова. Мама девочки — Светлана Черкасова — в беседе с «360» поделилась эмоциями от случившегося.

«Гимн зазвучал, я встала как и все, и тут я почувствовала… Я поняла, что началось», — поделилась женщина.

Все в семье растут трое детей: две дочери и сын. Родившаяся под Гимн России малышка стала четвертым ребенком. Когда начались роды, во дворец спорта вызвали скорую. Ехать нужно было в соседнее здание.

Завотделением патологии беременности Областного Центра Материнства и детства Александр Ефанов рассказал, что женщину экстренно направили на кесарево сечение. Роды прошли успешно.

Интересно, что вся семья Черкасовых связана со спортом. Знакомые шутят, что младшенькая сразу определилась с профессией — тоже станет спортсменкой.