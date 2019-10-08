Правительство Эквадора переехало в другой город из-за протестов в столице — городе Кито. Соответствующее распоряжение выпустил президент Эквадора Ленин Морено.

По словам Морено, решение было принято из-за того, что жители, в том числе и коренное население, участвуют в массовых беспорядках в городе. Правительство решено перевести в город Гуаякиль. По мнению президента Эквадора, в дестабилизации ситуации виновен президент Венесуэлы Николас Мадуро и бывший глава страны Рафаэль Корреа. Ленин Морено считает, что Корреа побывал в столице Венесуэлы, так как замышляет государственный переворот.

Рафаэль Корреа обвинения отвергает, но президент Эквадора уверен, что именно из-за бывшего главы общество проявляет недовольство и совершает грабежи и насилие.

На минувшей неделе власти Эквадора ввели режим ЧП из-за массовых протестов. Кроме того, накануне в Эквадоре из-за беспорядков частично приостановили добычу нефти.