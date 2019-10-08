Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

 Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

 Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу
Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

 Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

 Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу
17:57   8 Октября 2019
Весь мир

Правительство Эквадора переехало в другой город из-за протестов в столице

Правительство Эквадора переехало в другой город из-за протестов в столице

Правительство Эквадора переехало в другой город из-за протестов в столице — городе Кито. Соответствующее распоряжение выпустил президент Эквадора Ленин Морено. 

По словам Морено, решение было принято из-за того, что жители, в том числе и коренное население, участвуют в массовых беспорядках в городе. Правительство решено перевести в город Гуаякиль. По мнению президента Эквадора, в дестабилизации ситуации виновен президент Венесуэлы Николас Мадуро и бывший глава страны Рафаэль Корреа. Ленин Морено считает, что Корреа побывал в столице Венесуэлы, так как замышляет государственный переворот. 

Правительство Эквадора переехало в другой город из-за протестов в столице

Рафаэль Корреа обвинения отвергает, но президент Эквадора уверен, что именно из-за бывшего главы общество проявляет недовольство и совершает грабежи и насилие. 

На минувшей неделе власти Эквадора ввели режим ЧП из-за массовых протестов. Кроме того, накануне в Эквадоре из-за беспорядков частично приостановили добычу нефти.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#политика #весь мир #эквадор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...