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 Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

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17:52   8 Октября 2019
Весь мир

Истребитель F-16 разбился в Германии

Истребитель F-16 разбился в Германии

Американский истребитель F-16 разбился в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом  сообщает телерадиокомпания SWR во вторник 8 сентября. Пилот успел катапультироваться.

По данным местной полиции, самолет упал в нежилом районе возле города Трир. На месте авиакатастрофы ведутся следственные работы, оно оцеплено.

F-16 Fighting Falcon — многофункциональный легкий истребитель Военно-воздушных сил США. Самолеты стоят на вооружении почти 30 стран мира.

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Автор: Арсений Аскольский
#германия #крушение #f-16

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