Истребитель F-16 разбился в Германии

Американский истребитель F-16 разбился в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии. Об этом сообщает телерадиокомпания SWR во вторник 8 сентября. Пилот успел катапультироваться.

По данным местной полиции, самолет упал в нежилом районе возле города Трир. На месте авиакатастрофы ведутся следственные работы, оно оцеплено.

F-16 Fighting Falcon — многофункциональный легкий истребитель Военно-воздушных сил США. Самолеты стоят на вооружении почти 30 стран мира.