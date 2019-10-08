Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

 Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

 Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу
Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

Путин обратился к участникам экономического форума Россия — Африка

 Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Мать спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России в Подмосковье

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

Совфед попросил СК РФ проверить факты иностранного вмешательства в российские выборы

 Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу

Генсек НАТО посетит Турцию в пятницу
17:42   8 Октября 2019
Россия

Футболисты «Урала» навестили воспитанников детского дома в Арамиле

Футболисты «Урала» навестили воспитанников детского дома в Арамиле

Капитан екатеринбургского ФК «Урал» Артем Фидлер и полузащитник Роман Емельянов навестили воспитанников детского дома города Арамиль в Свердловской области. Спортсмены сыграли с ребятами в футбол.

Не помешало футболистам отсутствие поля — они на своем примере показали, что играть можно в любом месте. Спортсмены использовали в качестве футбольных ворот ограду, показав воспитанникам мастер-класс.

Видео поездки появилось в официальном Twitter-аккаунте «Урала» во вторник, 8 октября.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Саида Габиева
#екатеринбург #урал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...