Футболисты «Урала» навестили воспитанников детского дома в Арамиле

Капитан екатеринбургского ФК «Урал» Артем Фидлер и полузащитник Роман Емельянов навестили воспитанников детского дома города Арамиль в Свердловской области. Спортсмены сыграли с ребятами в футбол.

Не помешало футболистам отсутствие поля — они на своем примере показали, что играть можно в любом месте. Спортсмены использовали в качестве футбольных ворот ограду, показав воспитанникам мастер-класс.

Артём Фидлер и Роман Емельянов приехали в детский приют Арамиля. Поля у ребят нет, но всегда можно найти место для игры с мячом ⚽️ pic.twitter.com/1zsyflqvvS — ФК Урал (@FCURAL) 8 октября 2019 г.

Видео поездки появилось в официальном Twitter-аккаунте «Урала» во вторник, 8 октября.