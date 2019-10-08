Певица Полина Гагарина стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

Российская певица Полина Гагарина стала новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма».

Как отмечает издание, певица больше всего любит исполнять песни для россиян и считает важным вдохновлять соотечественников при помощи своего творчества.

Всероссийская популярность пришла к Полине Гагариной после участия в конкурсе «Евровидение» в 2015 году, где она заняла второе место среди нескольких десятков зарубежных исполнителей. В это непростое время ей удалось рассказать зрителям из разных уголков планеты о том, как важно быть добрым и хорошо относиться к людям, несмотря на временные трудности и разногласия.

После конкурса Полина Гагарина стала популярной и на Западе, а затем ее пригласили к участию в китайском проекте Singer. Кроме того, артистка выступала в Прибалтике, хотя изначально ее концерт в Латвии хотели отменить из-за того, что она поет на русском языке. Но простые жители страны, которые далеки от политики, встретили Полину Гагарину тепло, и концерт состоялся.

По словам певицы, ей приятно выступать для соотечественников, а в День России она бесплатно пела на главной площадке Нижнего Новгорода. Также певица бесплатно преподает вокал и любит помогать тем, у кого по разным причинам нет возможности выйти на большую сцену.

Певица говорит, что патриотизм для нее — это не только единство россиян, но и преданность интересам страны. В ее творчестве тема объединения и сплочения является одной из главных.