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17:35   8 Октября 2019
Россия

Певица Полина Гагарина стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

Певица Полина Гагарина стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

Российская певица Полина Гагарина стала новым героем рубрики Федерального агентства новостей (ФАН) «Образы российского патриотизма». 

Как отмечает издание, певица больше всего любит исполнять песни для россиян и считает важным вдохновлять соотечественников при помощи своего творчества.

Всероссийская популярность пришла к Полине Гагариной после участия в конкурсе «Евровидение» в 2015 году, где она заняла второе место среди нескольких десятков зарубежных исполнителей. В это непростое время ей удалось рассказать зрителям из разных уголков планеты о том, как важно быть добрым и хорошо относиться к людям, несмотря на временные трудности и разногласия. 

Певица Полина Гагарина стала новым героем проекта ФАН о патриотизме

После конкурса Полина Гагарина стала популярной и на Западе, а затем ее пригласили к участию в китайском проекте Singer. Кроме того, артистка выступала в Прибалтике, хотя изначально ее концерт в Латвии хотели отменить из-за того, что она поет на русском языке. Но простые жители страны, которые далеки от политики, встретили Полину Гагарину тепло, и концерт состоялся. 

По словам певицы, ей приятно выступать для соотечественников, а в День России она бесплатно пела на главной площадке Нижнего Новгорода. Также певица бесплатно преподает вокал и любит помогать тем, у кого по разным причинам нет возможности выйти на большую сцену. 

Певица говорит, что патриотизм для нее — это не только единство россиян, но и преданность интересам страны. В ее творчестве тема объединения и сплочения является одной из главных. 

«Мы должны помнить всегда, что мы — сердце нашей России. Давайте будем друг к другу внимательны и добры, и пусть в наших сердцах хранится только любовь», — призывает жителей России певица Полина Гагарина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #полина гагарина #патриотизм

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