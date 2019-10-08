Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Депутаты Госдумы одобрили идею о временном ограничении права на выезд из РФ бывший сотрудников Федеральной службы безопасности, если за границей им угрожает опасность. Об этом стало известно 8 октября, во вторник.

Группа представителей комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым стала инициатором законопроекта об ограничении права на выезд экс-сотрудникам ФСБ.

В пояснительной записке к документу депутаты подчеркивают, что из-за напряженной обстановки в мире и провокаций со стороны иностранных государств в отношении России и ее жителей, находящихся за рубежом, необходимы дополнительные меры по защите сотрудников органов безопасности.

«Законопроектом устанавливается возможность временного ограничения права военнослужащих органов безопасности на выезд из Российской Федерации до пяти лет со дня их увольнения с военной службы. Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России», — говорится в пояснительной записке.

Депутаты Госдумы могут рассмотреть проект в первом чтении 17 октября.