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 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

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17:08   8 Октября 2019
Россия

Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»

Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе»

Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе», сообщается на сайте российской корпорации.

В сообщении указывается, что решение о принятии космической системы в эксплуатацию было принято еще 26 сентября. Система поможет проводить оперативный мониторинг природных и техногенных ЧС, а также будет обеспечивать потребителей поступающей информацией.

Сейчас российская группировка обладает шестью спутниками этой серии. Название Канопус произошло от звезды, которая находится в южном полушарии. Ранее в «Роскосмосе» перечислили качества, необходимые человеку для работы на МКС

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #роскосмос #канопус-в

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