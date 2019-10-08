Спутниковая система «Канопус-В» принята в эксплуатацию в «Роскосмосе», сообщается на сайте российской корпорации.

В сообщении указывается, что решение о принятии космической системы в эксплуатацию было принято еще 26 сентября. Система поможет проводить оперативный мониторинг природных и техногенных ЧС, а также будет обеспечивать потребителей поступающей информацией.

Сейчас российская группировка обладает шестью спутниками этой серии. Название Канопус произошло от звезды, которая находится в южном полушарии. Ранее в «Роскосмосе» перечислили качества, необходимые человеку для работы на МКС.