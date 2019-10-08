- США в Сирии стравливают своих фактических союзников, считает эксперт

Соединенные Штаты Америки преследуют в Сирии единственную цель – не допустить стабилизации обстановки, именно поэтому они так легко уступили Турции часть «своей» территории за рекой Евфрат и сейчас сталкивают Анкару с другим своим союзником – курдами.

Такое мнение во вторник в беседе с Федеральным агентством новостей высказал Александр Перенджиев – член экспертного совета общества «Офицеры России» и доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова.

По словам эксперта, ни действия Турции, которая намерена формировать на севере Сирии «зону безопасности», свободную от курдских группировок, ни союзные Анкаре сирийские боевики из «Сирийской свободной армии» (ССА), которые собираются в ходе турецкого наступления «восстановить единство Сирии», не принесут стране мира.

Перенджиев считает, что Турция, прикрываясь необходимостью борьбы с курдами, пытается взять под свой контроль новые территории, и, судя по тому, как легко Вашингтон уступил Анкаре часть заевратья, по поводу раздела Сирии существуют некие кулуарные договоренности.

«Для местных сирийцев турецкие солдаты и их союзники-боевики которые уже «проявили себя» в других районах страны, конечно, станут очередными оккупантами – после террористов (запрещенного в России) ИГ* и бойцов SDF», - добавил эксперт.

При этом он отметил, что, помимо решения курдского вопроса, Турция преследует в Сирии собственные корыстные интересы, которые, как и интересы США в этом регионе, никак не отвечают интересам местного населения.

У Вашингтона, так легко уступившего Анкаре часть сирийской земли за Евфратом, подчеркнул Перенджиев, своя заинтересованность в ситуации, которая заключается в том, чтобы любой ценой не допустить стабилизации обстановки в регионе. Ради этого Штаты в очередной раз практически сталкивают в Сирии двух своих союзников – курдские «Демократические силы Сирии (SDF) и Турцию.

«Я уже давно говорил, что когда-нибудь наступит время, когда бойцы SDF поймут, что они всего лишь инструмент в руках Штатов. Надеюсь, осознают хотя бы в этот раз Но сложность здесь в том, что «белых и пушистых» в этой ситуации нет. Каждый – и США, и турки, и курды, и ССА – действуют против ключевых принципов целостности и независимости САР», - заключил Перенджиев.

Напомним, ранее Салим Идрис – глава «Минобороны» в самопровозглашенном «временном правительстве» Сирии, которое на самом деле состоит из исламистов, ранее в интервью турецкому изданию Anadolu заявил о готовности отрядов «Национальной армии» примкнуть к турецкому наступлению против SDF.

В незаконную вооруженную группировку, которой по сути и является так называемые «регулярные войска временного правительства», входят различные бригады ССА и другие протурецкие банформирования, действовавшие ранее в Идлибе и Африне.

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