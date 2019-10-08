Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Роскосмос хочет разместить на своей территории в Москве памятник из гранита, на котором будет стоять спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», который потерпел аварию 11 октября 2018 года. Стоимость проекта — 7,51 миллионов рублей.

За аппаратом будет располагаться стена, на которой должна будет вручную сделана надпись «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10». На переднем плане установят специальную доску с информацией о случившемся

«Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д"», — будет написано на табличке.

Согласно документации, памятник должны установить в течение 60 дней после заключения контракта.

Глава государства Владимир Путин наградил астронавта НАСА Ника Хейга Орденом Мужества после аварии на ракете «Союз-ФГ».

Напомним, 11 октября 2018 года на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и экипажем МКС произошла авария. Она стала стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике​​​.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно приземлились на территории Казахстана. Никто не пострадал

Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения.