Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

 Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

 Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
17:14   8 Октября 2019
Россия

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Роскосмос хочет разместить на своей территории в Москве памятник из гранита, на котором будет стоять спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-10», который потерпел аварию 11 октября 2018 года. Стоимость проекта —  7,51 миллионов рублей.

За аппаратом будет располагаться стена, на которой должна будет вручную сделана надпись «Спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10». На переднем плане установят специальную доску с информацией о случившемся

«Во время пуска на 114-й секунде полета произошла авария ракеты-носителя из-за нештатного отделения блока "Д"», — будет написано на табличке.

Согласно документации, памятник должны установить в течение 60 дней после заключения контракта.

Глава государства Владимир Путин наградил астронавта НАСА Ника Хейга Орденом Мужества после аварии на ракете «Союз-ФГ».

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Напомним, 11 октября 2018 года на старте ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» и экипажем МКС произошла авария. Она стала стала первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике​​​.

Российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг успешно приземлились на территории Казахстана. Никто не пострадал

Комиссия пришла к выводу, что авария произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#роскосмос #союз-фг #союз мс-10

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...