Великобритания выразила обеспокоенность планами Турции в Сирии. С таким объявлением выступил представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Власти Великобритании заявляют, что не поддерживают начало военной операции на северо-востоке Сирии со стороны Турции. Кроме того, Лондон утверждает, что находится в тесном контакте с Германией, Францией и США по данному вопросу.

Представитель британского премьера сообщил, что власти страны посоветовали Турции избегать односторонней военной акции, так как это может привести к дестабилизации ситуации в Сирии и поставить под угрозу усилия по разгрому террористов.

Ранее Минобороны Турции заявило, что завершило подготовку к военной операции в Сирии.