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Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
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16:51   8 Октября 2019
Весь мир

Великобритания выразила обеспокоенность планами Турции в Сирии

Великобритания выразила обеспокоенность планами Турции в Сирии

Великобритания выразила обеспокоенность планами Турции в Сирии. С таким объявлением выступил представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Власти Великобритании заявляют, что не поддерживают начало военной операции на северо-востоке Сирии со стороны Турции. Кроме того, Лондон утверждает, что находится в тесном контакте с Германией, Францией и США по данному вопросу. 

Представитель британского премьера сообщил, что власти страны посоветовали Турции избегать односторонней военной акции, так как это может привести к дестабилизации ситуации в Сирии и поставить под угрозу усилия по разгрому террористов. 

Ранее Минобороны Турции заявило, что завершило подготовку к военной операции в Сирии

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Автор: Ольга Воскресенская
#великобритания #сирия #турция #политика #весь мир

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