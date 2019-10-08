В Совфеде заявили, что за подготовкой массовых беспорядков в Москве стояли США

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению во внутренние дела РФ Андрей Климов на очередном заседании комиссии 8 октября указал на причастность США к подготовке «массовых беспорядков» в российской столице.

«У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве. Эти опасные для общественной безопасности, жизни и здоровья москвичей, гостей столицы акции удивительно вписываются в планы американской Rand Corporation, которая выполняет в США специфические функции частной разведывательной структуры и действует в интересах правительства США», — сказал Климов.

Согласно данным из открытых источников, упомянутая сенаторам Rand Corporation выполняет заказы правительства США и частично финансируется из госбюджета. Корпорация специализируется на разработке искусственного интеллекта и сыграла роль в формировании облика современного интернета.

Ранее патриотическая пресса обратила внимание на доклад RAND «Russia, NATO, and Black Sea Security Strategy» («Россия, НАТО, и Черноморская стратегия безопасности»), в котором аналитики изучают методы сдерживания России в Черном море. Сенатор Климов, впрочем, уверен, что рекомендации специалистов из упомянутой организации оказались неэффективными.

«В 2019 году она предлагала применять в отношении России не летальные формы борьбы. Но в Москве сделать, как в Гонконге не получилось. Так что экс-посол США в Китае.. Поняли, да? Экс-посол США в Китае и бывший глава атлантического совета Хантсмен (Джон - прим. ред.) не сможет похвалиться в Вашингтоне успехами по перекройке российской системы», — сказал глава комиссии.

Сенатор Климов уже заявлял о признаках иностранного вмешательства на несогласованной акции в Москве 27 июля. По его словам, организаторы беспорядков прошли обучение за рубежом.

Американский след в беспорядках в Москве ранее нашли журналисты ФАН. Главу Бюро региональной безопасности (RSO) дипмиссии США в Москве Стивен Секстон, чей карьерный путь в России лежал через беспорядки в Южной Корее, видели на тренингах в ФБК.