Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

 Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Депутаты ГД одобрили ограничение выезда за границу бывшим сотрудникам ФСБ

 Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Памятник потерпевшему аварию в 2018 году кораблю «Союз» появится в Москве

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

Белоруссия призвала провести международный саммит по укреплению безопасности

 Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ

Грузия не будет субсидировать прямые авиарейсы из РФ
США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

США в Сирии стравливают фактических союзников, считает эксперт

 Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии
16:51   8 Октября 2019
Весь мир

В Совфеде заявили, что за подготовкой массовых беспорядков в Москве стояли США

В Совфеде заявили, что за подготовкой массовых беспорядков в Москве стояли США

Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению во внутренние дела РФ Андрей Климов на очередном заседании комиссии 8 октября указал на причастность США к подготовке «массовых беспорядков» в российской столице.

«У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве. Эти опасные для общественной безопасности, жизни и здоровья москвичей, гостей столицы акции удивительно вписываются в планы американской Rand Corporation, которая выполняет в США специфические функции частной разведывательной структуры и действует в интересах правительства США», — сказал Климов.

Согласно данным из открытых источников, упомянутая сенаторам Rand Corporation выполняет заказы правительства США и частично финансируется из госбюджета. Корпорация специализируется на разработке искусственного интеллекта и сыграла роль в формировании облика современного интернета.

В Совфеде заявили, что за подготовкой массовых беспорядков в Москве стояли США

Ранее патриотическая пресса обратила внимание на доклад RAND «Russia, NATO, and Black Sea Security Strategy» («Россия, НАТО, и Черноморская стратегия безопасности»), в котором аналитики изучают методы сдерживания России в Черном море. Сенатор Климов, впрочем, уверен, что рекомендации специалистов из упомянутой организации оказались неэффективными.

«В 2019 году она предлагала применять в отношении России не летальные формы борьбы. Но в Москве сделать, как в Гонконге не получилось. Так что экс-посол США в Китае.. Поняли, да? Экс-посол США в Китае и бывший глава атлантического совета Хантсмен (Джон - прим. ред.) не сможет похвалиться в Вашингтоне успехами по перекройке российской системы», — сказал глава комиссии.

Сенатор Климов уже заявлял о признаках иностранного вмешательства на несогласованной акции в Москве 27 июля. По его словам, организаторы беспорядков прошли обучение за рубежом.

Американский след в беспорядках в Москве ранее нашли журналисты ФАН. Главу Бюро региональной безопасности (RSO) дипмиссии США в Москве Стивен Секстон, чей карьерный путь в России лежал через беспорядки в Южной Корее, видели на тренингах в ФБК.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Максим Белых
#сша #вмешательство #массовые беспорядки

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...