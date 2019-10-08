Спецагент ЦРУ Стивен Секстон, которого журналисты ФАН в новом расследовании уличили в помощи оппозиции в РФ, организовывал митинги и беспорядки по всему миру. На эту деятельность он потратил 15 лет.

Политолог и публицист Анатолий Вассерман считает, что события, описанные в фильме-расследовании ФАН «Анатомия протеста 2019», вполне укладываются в давнюю западную традицию — поддерживать внутренние раздоры на территории страны-противника. В беседе с корреспондентом Nation News он заявил, что США занимаются этим не первый век. Об этом сообщают «Народные Новости».

Минувшим летом в Москве прошла серия незаконных уличных сборищ, которые сопровождались тщательно спланированными провокациями. Происходящее натолкнуло на мысль о том, что массовые беспорядки организовывались заранее и проводились под чутким руководством «профессионалов».

ФАН удалось выйти на след главы Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивена Секстона. В разгар незаконных акций американский спецагент даже наведывался в штаб ФБК скандально известного блогера Алексея Навального, раздав его сотрудникам ценные указания.

По всей видимости, все личные данные ЦРУшника, его фотографии и служебную справку тщательно «зачистили», так как в открытом доступе этой информации нет. Однако он все же числится в официальных списках посольства Госдепа, руководя Бюро региональной безопасности дипмиссии. Эта структура выполняет обязанности службы безопасности, разведки и контрразведки.

Кроме того, агенты создали программу «Награда за справедливость», предусматривающую вознаграждение за «стукачество» на людей. Работа такого рода программ предусматривает обязательное сотрудничество с ЦРУ. Сотрудники американской разведки нередко получают должности в Бюро региональной безопасности, имя в результате возможность работать в иностранном государстве под видом «дипломатии». Случай Секстона, отмечает ФАН, как раз именно такой.

Первое упоминание о «протестной работе» спецагента в другой стране появилось в 2005 году, когда он оказался в списках американского посольства в Туркмении. Его присутствие в стране совпало с началом массовых протестов.

Далее он работал в Сербии, Багдаде и Афганистане. Когда Секстон появился в иракской Басре, ближний восток как раз наводнили террористы. Именно тогда появились первые доказательства сотрудничества Вашингтона с радикалами на Ближнем востоке. Глава региональной службы дипломатической безопасности должен был координировать контакты.

Работал Секстон и на территории Южной Кореи. Именно тогда в стране проходили массовые протесты с погромами и беспорядками, о чем агент ЦРУ сообщал руководству. Американец собирал данные об обстановке, перспективе протестов, их массовости и шансах перерасти в вооруженное восстание. Один из таких докладов даже находился в открытом доступе.