Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не бросили курдов в Сирии и продолжат их поддерживать. Об этом он написал в Twitter во вторник, 8 октября.

«Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов. Точно так же наши отношения с Турцией - торговым партнером по НАТО и торговле - очень хорошие», — заявил президент США.

Трамп назвал курдов «особенными людьми и замечательными бойцами. Он подчеркнул, что «любые бессмысленные боевые действия» Турции будут разрушительны для экономики страны и ее «очень хрупкой валюты». Президент уточнил, что США помогают курдам финансово, а также оружием.

Ранее глава Турции Тайип Эрдоган заявил, что решение о проведении операции на севере Сирии к востоку от Евфрата может быть принято в ближайшие дни. Ее целью, в частности, станет очистка приграничной территории от сил самообороны сирийских курдов.

В свою очередь, Вашингтон заявил, что вооруженные силы США не будут в ней участвовать. Президент США Дональд Трамп пообещал полностью разрушить экономику Турции, если Анкара позволит себе в Сирии то, что он «по своей великой и непревзойденной мудрости» сочтет недопустимым. Ранее он заявил о намерении выйти из «нелепых бесконечных войн» в Сирии.

Международная коалиция во главе с США с 2014 года проводит операцию против боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в Сирии без разрешения сирийских властей. После вторжения американцев в страну террористы смогли увеличить контролируемую территорию, к 2015 году захватив почти 70%. Кроме того, авиаудары международной коалиции во главе с США нанесли колоссальный ущерб инфраструктуре Сирии.